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Giriş Tarihi: 13.09.2026

Yorumlara kulağını tıka!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile İsmail Kartal arasındaki görüşmelerde tecrübeli teknik adam en çok camia içinden gelen sert yorumlara üzüldüğünü ifade etti

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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile başkan Aziz Yıldırım arasında geçen görüşmedeki diyalog dikkat çekti. Tecrübeli çalıştırıcının, yaşananlar karşısındaki kırgınlığını dile getirerek "Beni çok üzüyorlar. Hakkımda söylenenler, yakıştırmalar beni altüst etti. Özellikle eski bir Fenerbahçeli futbolcunun yorumlarından olumsuz etkilendim" dediği, Başkan Yıldırım'ın ise, "Sen niye izliyorsun bu insanları, bak ben izlemiyorum. Bu yorumlara kulağını tıka, bakma. Şu ana kadar iyi gidiyorsun, Avrupa'da yenilgin yok. Ligde iki mağlubiyet aldık ama daha sezonun başındayız. Sonuna kadar arkandayım, bunu böyle bil. Beraber bu yolu yürüyeceğiz. İnşallah sezon sonunda da şampiyon olacağız" diyerek destek olduğu iddia edildi.

#İSMAİL KARTAL #AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE

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