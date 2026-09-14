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Giriş Tarihi: 14.09.2026 13:40

A Milli Takım'ın deplasmandaki Belçika ve İtalya maçlarının biletleri satışta!

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ve İtalya ile deplasmanda oynayacağı maçların biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

AA
A Milli Takım’ın deplasmandaki Belçika ve İtalya maçlarının biletleri satışta!
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 2 Ekim'de Belçika, 5 Ekim'de de İtalya ile deplasmanda karşılaşacak. İki zorlu mücadelenin de biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre 2 Ekim'de Belçika ile Liege kentindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanacak mücadeleyi takip isteyen taraftarların, Belçika Futbol Federasyonu üzerinden biletlerini satın almaları gerekecek.

5 Ekim'de İtalya ile Bologna kentinde bulunan Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı da İtalya Futbol Federasyonu tarafından yapılacak.

TFF, her iki maç için de resmi internet sitesi üzerinden bilet satışı yapılan sayfalara yönlendirme yapan linkleri paylaştı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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A Milli Takım'ın deplasmandaki Belçika ve İtalya maçlarının biletleri satışta!
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