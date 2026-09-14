Arda’yı gördün mü Jose Mourinho!

Real Madrid, Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ederken gündeme Arda Güler oturdu. Eflatunbeyazlılarda milli futbolcumuz Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı karşılaşmaya 72. dakikada dahil oldu. Uzatmalar dahil toplam 23 dakika sahada kalan Arda, sergilediği performansla alkışları toplarken 90+1. dakikada da Mbappe'nin maçın skorunu belirleyen golünde asisti yapan isim oldu. Marca, AS ve Mundo Deportivo gazeteleri Arda Güler'in performansını manşetlerine taşırken, onu yedek kulübesinde başlatan teknik direktör Jose Mourinho'ya ise eleştirilerde bulundu.

ONUN PAS KALİTESİ YETER

Mundo Deportivo gazetesinde yayımlanan maç yazısında Arda'nın sahada kaldığı kısa sürede Mourinho'ya ilk 11'deki yeri hak eden oyuncunun kendisi olduğunu yeniden hatırlattığı vurgulanarak, "Arda topu tehlikenin en yüksek olduğu bölgelere ulaştırıyor. Bir maçın gidişatını değiştirmek için çok fazla mesafe katetmesine gerek yok. Çünkü onun fark yarattığı nokta, oyun görüşü ve pas kalitesi" ifadeleri kullanıldı.

MARCA: ONDAN VAZGEÇMEK GÜNAH

Marca gazetesinde Sergio Rodríguez Castellanos imzasıyla yayımlanan maç yazısında Arda'nın, Real Madrid adına 'maçtaki en parlak detay' olduğunun altı çizilerek, "Bu seviyedeki Arda Güler'den vazgeçmek artık neredeyse bir futbol günahı gibi görünüyor" yorumu yapıldı.

AS: LAMBADAKİ CİN: ARDA GÜLER'DİR!

AS gazetesinde Tomas Roncero imzasıyla yayımlanan maç yazısında ise Arda'nın sahada kaldığı 23 dakikada adeta futbol dersi verdiği ve "O, lambadaki cin. Fark yaratan bir futbolcu ve tartışmasız şekilde ilk 11 oyuncusu" denildi.





Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör