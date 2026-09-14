Aslantepe’de Leao fırtınası!

G.Saray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao
, dün Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahne aldı ve 86 dakika oyunda kaldı. Bu sürede 54 kez topla buluştu. 34'te 27 isabetli pas, 3'te 3 uzun pas, 2 kilit pas, 5'te 1 isabetli şut, 3'te 2 çalım ve 6'da 4 ikili mücadele istatistikleriyle oynadı. Bu arada maçın ardından sarıkırmızılı futbolcular, galibiyet sevincini taraftarlarla birlikte kutladı. Portekizli futbolcu Leao da kale arkasındaki futbolseverlerin isteğini kırmadı ve üçlü çektirdi.
Daha sonra bütün futbolcular galibiyet sevincini birlikte yaşadı. Leao tüm tribünleri selamladı.
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Mete Efendioğlu - Editör