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Giriş Tarihi: 14.09.2026 08:40

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi!

Beşiktaş, bu sezon oynadığı 11 maçın 9'unda galip gelen taraf oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2.45 puan ortalaması yakaladı. 13 oyuncu skora etkide bulunurken 20 gol attı, 5 gol yedi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano etkisi!
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Beşiktaş hem aldığı sonuçlar hem de futboluyla taraftarını mutlu etti.

Vincenzo Italiano önderliğinde sezona güçlü bir giriş yapan Beşiktaş, bu sezon oynadığı 11 resmi maçın dan 9'unu kazandı, 2'sini kaybetti. Maç başı 2.45 puan ortalaması yakaladı.

Toplamda 20 gol atarken bunların 11'ini son 3 karşılaşmada bularak hücum açısından geliştiğini de gösterdi. Bu sezon evinde oynadığı 6 müsabakayı da kazandı.

KAPTAN ORKUN ZİRVEDE

Baskılı futbolun karşılığını söz konusu maçların tamamında ilk yarıları önde kapatarak aldı. 13 farklı futbolcu skora direkt etkide bulundu. 3 gol ve 2 asistle Orkun Kökçü zirvede yer aldı.

7 isim, hem gol attı hem de asist yaptı. Takımın geneline yayılan hücum performansı teknik ekibi oldukça sevindirdi.

RAKİPLERİNİN GOL BEKLENTİLERİ 1'İN ALTINDA

Kartal, sezonun geride kalan bölümünde ağlarında sadece 5 top gördü, rakiplerine çok az gol şansı tanıdı. 11 maçın 10'unda rakiplerini 1 gol beklentisinin altında tuttu.

Sadece Midtjylland'ı 2-0 yendiği maçta Danimarka ekibi 1.28 gol beklentisi yakaladı. Süper Lig'de en az iş düşen file bekçisi Alexander Nübel oldu. Alman kalecinin koruduğu kaleye sadece 9 şut geldi, 4 gol yedi.

EN YÜKSEK AVERAJI YAKALADI

+8 averajla yoluna devam eden Beşiktaş, 2003-04 sezonundan bu yana en yüksek averajı yakaladı. 6'sı Avrupa, 5'i Süper Lig olmak üzere oynadığı maçların ilk yarısında gol yemedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SÜPER LİG #ORKUN KÖKÇÜ #ALEXANDER NÜBEL #BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO

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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano etkisi!
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