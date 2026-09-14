CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk yarı oynanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.
CANLI SKOR - 1. DEVRE
GAZİANTEP FK: 0
FENERBAHÇE: 0
İLK 11'LER
GAZİANTEP FK XI: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.
FENERBAHÇE XI: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.
Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.
ASENSIO YOK
Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.