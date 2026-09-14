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Giriş Tarihi: 14.09.2026 18:56 Son Güncelleme: 14.09.2026 20:00

CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk yarı oynanıyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli takım, karşılaşmadan galip gelerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor.

CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk yarı oynanıyor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Gaziantep Stadı'nda oynanan müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetiyor. Ligin geride kalan bölümünde 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertliler, hanesine 6 puan yazdırdı. Gaziantep FK ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi sonucunda 7 puan topladı.

CANLI SKOR - 1. DEVRE

GAZİANTEP FK: 0

FENERBAHÇE: 0

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İLK 11'LER

GAZİANTEP FK XI: Tobiasz, Perez, Arda, Abena, Kerim, Meleke, Gidado, Maxim, Sorescu, Kozlowski, Halil.

FENERBAHÇE XI: Ederson, Mert, Skriniar, Ake, Archie Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Lukaku.

Fenerbahçe, son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında konuk ettiği İtalya'nın Roma ekibiyle 1-1 berabere kaldı.

ASENSIO YOK

Fenerbahçe, Gaziantep FK deplasmanında bir oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığının ardından bireysel çalışmalarını sürdüren Marco Asensio, müsabakada forma giyemeyecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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CANLI | Gaziantep FK - Fenerbahçe | Maçta ilk yarı oynanıyor
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