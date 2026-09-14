Çaykur Rizespor’dan dış sahada tarihi başlangıç!

Süper Lig'de teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki Çaykur Rizespor, ligin geride kalan 5 haftasında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 9 puan topladı.

Karadeniz ekibi, 3 galibiyetinin tamamını deplasmanda elde ederken, sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan ise puansız ayrıldı.

Sezona deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek başlayan Çaykur Rizespor, ikinci dış saha karşılaşmasında Gaziantep FK'yi 2-1 mağlup etti.

Yeşil-mavililer, son olarak ligin 5. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 yenerek deplasmanda 3'te 3 yaptı.

Çaykur Rizespor, böylece Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 3 deplasman maçından galibiyetle ayrılma başarısı gösterdi.

Dış sahada oynadığı 3 karşılaşmada 5 gol atan ve kalesinde sadece 1 gol gören Karadeniz ekibi, bu maçlarda 9 puan kazandı.

İÇ SAHADA GOL VE PUAN BULAMADI

Deplasmanda kayıpsız ilerleyen Çaykur Rizespor, iç sahada ise istediği performansı ortaya koyamadı.

Ligin ikinci haftasında Samsunspor'u konuk eden yeşil-mavililer, sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, 4. haftada sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'a ise 1-0 yenildi.

Böylece sahasında oynadığı 2 karşılaşmadan puan alamayan Çaykur Rizespor, rakip fileleri havalandıramazken kalesinde 3 gol gördü.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör