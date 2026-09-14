Kaptan sahnede aslan zirvede

243 GÜN SONRA GELEN GOL

Başakşehir maçında sonradan, Sporting sınavında da olmayan Abdülkerim, 2 karşılaşma sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Performansı nedeniyle eleştirilen G.Saray kaptanı, 243 gün sonra gol attı. 32 yaşındaki stoper, en son 13 Ocak'taki Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor (2-1) maçında ağları sarsmıştı. Golün sevincini tribüne koşarak eşi ve çocuğuyla kutlayan Abdülkerim, bu sezon ilk kez ağları bulurken, Aslan'da 17'nci golünü kaydetti.

''KIZIM 'BABA GOL' DEMİŞTİ''

Maçtaki tek golü kaydederek Galatasaray'a galibiyeti getiren kaptan Abdülkerim Bardakcı, karşılaşma sonrası açıklamasında bu maçta gol atacağını hissettiğini söyledi. 32 yaşındaki stoper şu ifadeleri kullandı: ''Zor maç olacağını biliyorduk. Kocaelispor iyi bir takım, çok iyi analiz ettik, çok çalıştık. Mutlu sona ulaştık. Bugün (dün) gol atacağımı cidden hissediyordum. Maçtan önce kızımla konuşurken 'Baba gol' demişti. Çok güzel bir anı oldu. Uzun zamandır gol atamıyordum. Attığım golle kazanmak daha da mutlu etti. Gol olunca kızıma ve eşime koşmak istedim."



DENİZ GÜL SÜRPRİZİ

GALATASARAY formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıkan Deniz Gül, yerini 77. dakikada Sane'ye bıraktı. Sahada kaldığı süre boyunca 6 şut atan milli forvet, sadece 1 isabet sağlayabildi. 16 ikili mücadelenin 7'sini kazanırken 9'unu rakibe verdi. Yüzde 67 pas yüzdesiyle maçı tamamladı. Tribünler, Deniz'e büyük destek verdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör