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Giriş Tarihi: 14.09.2026 22:19 Son Güncelleme: 14.09.2026 22:20

Kayserispor evinde farklı kazandı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor'u 4-0 yendi.

AA
Kayserispor evinde farklı kazandı
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Metro Holding Kayserispor, sahasında İstanbulspor ile karşılaştı. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı.

Stat: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Turgut Doman, Mehmet Pekmezci, Barış Çiçeksoyu

Metro Holding Kayserispor: Gökhan Değirmenci, Murat Uçar, Semih Güler (Dk. 81 Kayra Cihan), Tabidze, Cenk Şen, Sinan Kurt, Oğulcan Çağlayan (Dk. 55 Hasani), Görkem Sağlam (Dk. 81 Murat Cem Akpınar), Camara (Dk. 55 Ensar Kemaloğlu), Seferi, Moreno (Dk. 74 Radu)

İstanbulspor: Alp Tutar, Muhlis Dağaşan (Dk. 38 Vefa Temel), Ologo, Emrecan Uzunhan, Yusuf Ali Özer, Abdullah Aydın, Kubilay Sönmez (Dk. 45 Mendy), Fall, Ömer Faruk Duymaz (Dk. 73 Berk Ali Nizam), Cham (Dk. 66 Njie), Ali Akman (Dk. 45 Iliev)

Goller: Dk. 25 ve Dk. 83 Seferi, Dk. 34 ve Dk. 43 Moreno (Metro Holding Kayserispor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Kayserispor evinde farklı kazandı
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