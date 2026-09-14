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Giriş Tarihi: 14.09.2026 22:31

Mason Greenwood: “Ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem”

Fenerbahçe’nin yıldızı Mason Greenwood, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Mason Greenwood: Ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem
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Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Greenwood yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu maçı 3-0 ve ya 4-0 kazanabilirdik ama bir sonraki maç bunların gol olacağını düşünüyorum.

Sonuçlarla alakalı bir şey bu... Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig ile alakalı konuşacak olursak, ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem. Şanslar yarattık ama gol olmadı. Şanslar yaratmaya devam edeceğiz. Çok fazla şans yarattık ama golü atamadığımız için kazanamadık."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Mason Greenwood: “Ligde çok kötü olduğumuzu söyleyemem”
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