Memik Yılmaz: "Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli"

Yılmaz, 0-0 sona eren maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki takımı da tebrik ettiğini belirtti.

Gaziantep'e yakışır bir takım kurduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Amacımız az bütçeyle çok iş yapmak. Bunun parayla olmadığını bazı maçlarda görebiliyoruz. Çocuklarımız iyi oynadılar. Bugün takımımızda 30 yaş üstü 2-3 kişi var. Onun haricindeki çocuklarımız 25 altı ve gurur duyuyoruz. Şehrimize yakışır şekilde güzel bir takım oluşturmaya çalıştık. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli. Belki yenebilirdik, futbolda bunlar var. Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör