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Giriş Tarihi: 14.09.2026 23:34

Memik Yılmaz: "Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli"

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Memik Yılmaz, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu söyledi.

AA
Memik Yılmaz: Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli
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Yılmaz, 0-0 sona eren maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki takımı da tebrik ettiğini belirtti.

Gaziantep'e yakışır bir takım kurduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Amacımız az bütçeyle çok iş yapmak. Bunun parayla olmadığını bazı maçlarda görebiliyoruz. Çocuklarımız iyi oynadılar. Bugün takımımızda 30 yaş üstü 2-3 kişi var. Onun haricindeki çocuklarımız 25 altı ve gurur duyuyoruz. Şehrimize yakışır şekilde güzel bir takım oluşturmaya çalıştık. Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli. Belki yenebilirdik, futbolda bunlar var. Birileri üç puan alırken birileri kaybedecek. Futbolun doğasında bu var."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör

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Memik Yılmaz: "Fenerbahçe gibi bir rakibe karşı aldığımız 1 puan çok değerli"
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