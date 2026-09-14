Nathan Ake: “Çok daha iyisini yapacağız”

Fenerbahçeli futbolcu Nathan Ake, Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Nathan Ake yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İkinci yarıyla ilgili konuşursak, baskıda daha iyiydik. İkinci yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim ama fırsatları değerlendiremeyince sonuç istemediğimiz gibi oldu. Diğer oynayacağımız maçta çok daha iyisini yapacağımızı düşünüyorum."

"BU MAÇI KAZANMALIYDIK"

Bartuğ Elmaz ise "Söylenecek fazla bir şey yok. Bu maçı kazanmalıydık. Fırsatlar bulduk ama atamadık. Hatalarımızdan ders çıkarıp Eyüpspor maçına en iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz." dedi.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör