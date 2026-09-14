AMED GOL OLUP YAĞDI

Bu sezon evinde kaybetmeyen Diyarbakır temsilcisi, Başakşehir'i 5-0'lık farklı skorla yendi, zirveye göz kırptı

Süper Lig'in 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler evinde Başakşehir'i 5-0'lık farklı sonuçla mağlup etti. Diyarbakır'da oynanan müsabakada 45+1. dakikada Doğu ekibinden Ballet'in kale sahasına doğru gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda meşin yuvarlak, takım arkadaşı Emin Bayram'a çarparak ağlarla buluştu. İkinci devrede baskısını daha da artıran Amed 52, 56 ve 75'te Gift Orban ile 84'te Diagne'yle sonucu ilan etti. Puanını 10'a çıkaran ev sahibi sahasındaki son 3 maçta da rakiplerine karşı kazanmasını bildi. 4 puandaki Başakşehir ise dört haftadır galibiyete hasret kaldı.





İĞNE ATSAN YERE DÜŞMEZ

DİYARBAKIR Stadyumu adeta karnaval havasındaydı. Amed Sportif Faaliyetler taraftarları, Başakşehir maçında marşlar ve tezahüratlar eşliğinde takımına destek oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu stadyumda aileler eğlenceli vakitler geçirdi.



KASIMPAŞA UZATMALARDA GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ YENDİ

TRENDYOL Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi 23. dakikada Diabate'nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran İstanbul temsilcisi 79'da Benedyczak ve uzatmaların 90+4. dakikasında Güven Yalçın'la müthiş bir geri dönüşle kazanan taraf oldu. Ligde yenilgi yüzü görmeyen Kasımpaşa puanını 9'a çıkarırken 3 maçtır galip gelemeyen Gençlerbirliği ise 7 puanda kaldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör