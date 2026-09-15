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Giriş Tarihi: 15.09.2026 19:08 Son Güncelleme: 15.09.2026 19:11

1923 Afyonkarahisar SK, kupada Ürgüpspor'u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçında 1923 Afyonkarahisar SK, sahasında Ürgüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.

1923 Afyonkarahisar SK, kupada Ürgüpspor’u eledi!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu ilk maçında 1923 Afyonkarahisar SK ile Ürgüpspor kozlarını paylaştı. Zafer Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Tolga Türksever yönetti.

Saat 17.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 21.dakikada Burak Özbakır ve 54.dakikada Muhammed Can'ın golleriyle 2-1 kazanarak 2.tura yükseldi.

Organizasyona veda eden Ürgüpspor'un tek sayısı ise 28.dakikada Alperen Soysal'dan geldi.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ

GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor

GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor

GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

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1923 Afyonkarahisar SK, kupada Ürgüpspor'u eledi!
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