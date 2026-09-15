1923 Afyonkarahisar SK, kupada Ürgüpspor’u eledi!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu ilk maçında 1923 Afyonkarahisar SK ile Ürgüpspor kozlarını paylaştı. Zafer Stadı'nda oynanan mücadeleyi hakem Tolga Türksever yönetti.
Saat 17.00'de başlayan ve A Spor ekranlarından yayınlanan mücadeleyi, ev sahibi ekip 21.dakikada Burak Özbakır ve 54.dakikada Muhammed Can'ın golleriyle 2-1 kazanarak 2.tura yükseldi.
Organizasyona veda eden Ürgüpspor'un tek sayısı ise 28.dakikada Alperen Soysal'dan geldi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-0 Ürgüpspor
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 1-1 Ürgüpspor
GOL | 1923 Afyonkarahisar SK 2-1 Ürgüpspor