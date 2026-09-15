‘Arda üst düzey oyuncu’

REAL Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Arda Güler ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuyu değerlendiren Portekizli teknik adam, Arda'nın üst düzey bir oyuncu olduğunu söyledi. Mourinho, "Maçlarda inanılmaz bir etkisi var.
Çok yaratıcı, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip, oyun kurmamıza yardımcı oluyor, hücumlarımızı daha iyi organize etmemizi sağlıyor, son pasları harika ve istatistikleri de inanılmaz. Arda Güler gerçekten üst düzey bir oyuncu"
ifadelerini kullandı. 21 yaşındaki yıldız bu sezon 5 maçta 227 dakika süre aldı. 1 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.
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Mete Efendioğlu - Editör