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Giriş Tarihi: 16.09.2026 00:29

Arsenal ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı!

İngiltere Lig Kupası'nda rakiplerini mağlup eden Arsenal ve Liverpool, 4. tura yükselme başarısı gösterdi.

AA
Arsenal ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası’nda tur atladı!
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İngiltere Lig Kupası'nın 3. turunda deplasmanda Ipswich Town'a konuk olan geçen yılın finalisti Arsenal, 16 yaşındaki yıldızı Max Dowman (2), Noni Madueke ve Mikel Merino'nun golleriyle rakibini 4-2 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin gollerini Anis Mehmeti ve Chuba Akpom kaydetti.

Gecenin öne çıkan mücadelesinde Liverpool, sahasında Tottenham'ı 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu. Ev sahibi ekibin gollerini Alexis Mac Allister, Cody Gakpo ve Dominik Szoboszlai atarken, başkent temsilcisinin tek golü Conor Gallagher'dan geldi.

Kupada diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Peterborough - Barnsley: 3-3 (Peterborough penaltılarla 7-6 kazandı)

West Ham United - Fulham: 2-3

Reading - Brentford: 1-2

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Arsenal ve Liverpool, İngiltere Lig Kupası'nda tur atladı!
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