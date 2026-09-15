Başakşehir’de Nuri Şahin kararı! Göksel Gümüşdağ açıkladı...

Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Başakşehir'de Başkan Göksel Gümüşdağ, açıklamalarda bulundu.

Göksel Gümüşdağ, Nuri Şahin ile ilgili gelen soruya, "Her takımda olabilecek dalgalanmalar yaşadık. Ancak daha ligin 5. haftasındayız. Sportif olarak bazı olumsuz sonuçlar oldu ama idari ve teknik açıdan bir sorun yok.

Nuri Şahin benim kardeşim ve uzun süre birlikte yürüyeceğimiz yol arkadaşımız. Nuri Hoca bizi Avrupa'ya taşıdı ve yeniden taşıyacağından hiç şüphemiz yok. Kaliteli bir takımız ve bu kaliteyi tekrar sahaya yansıtacağız." dedi.

5 HAFTADA 1 GALİBİYET

UEFA Konferans Ligi'nden elenen ve Süper Lig'de ise geride kalan 5 haftada sadece 1 galibiyet alabilen Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir, 4 puanla 13. sırada yer alıyor. (TRT Spor)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör