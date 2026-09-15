Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazırlanıyor!
Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:53

Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazırlanıyor!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 20 Eylül Pazar günü sahasında Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA
Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazırlanıyor!
  • ABONE OL

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda core çalışmalarıyla başlayıp sahada devam eden idmanda futbolcular, dar alanda çift kale maçın ardından bireysel çalışmalar yaptı.

Süper Lig'in 5. haftasında dün deplasmanda 0-0 berabere biten Gaziantep FK maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncular, günü yenilenmeyle geçirdi.

Fenerbahçe, Eyüpspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe, Eyüpspor maçına hazırlanıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA