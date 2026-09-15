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Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:36 Son Güncelleme: 15.09.2026 11:37

Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek!

Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın (16 Eylül çarşamba günü) yapılacak.

AA
Galatasaray’da Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek!
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Galatasaray Kulübünün eylül ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Divan kurulundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda düzenlenecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Kulüp başkanı Dursun Özbek'in gelecek dönem çalışmalarıyla ilgili sunum gerçekleştireceği toplantıda, kulübün kullanımında olan marka-logo hakkı konusunda bilgilendirmede bulunulacak.

Tüzük gereği bu ay yapılması gereken kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide mali rapor ve denetim kurulu raporu ekim ayında sunulacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Galatasaray'da Divan Kurulu Toplantısı gerçekleştirilecek!
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