Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 9 maç sonra puan aldı
Giriş Tarihi: 15.09.2026 09:58 Son Güncelleme: 15.09.2026 10:00

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 9 maç sonra puan aldı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK, rakibinden 9 maç sonra puan almayı başardı.

AA
Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 9 maç sonra puan aldı
  • ABONE OL

Ligde geride kalan 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Güneydoğu temsilcisi, topladığı 8 puanla 7. sırada yer aldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde 5 gol gördü.

FENERBAHÇE'YE KARŞI 9 MAÇ SONRA PUAN ALDI

Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında aldığı beraberlikle rakibine karşı ligde oynadığı son 9 maçın ardından ilk kez puan elde etti.

Güneydoğu temsilcisi, Fenerbahçe ile daha önce oynadığı 9 lig maçının tamamından mağlubiyetle ayrılmıştı. Gaziantep FK, ligde son olarak 2021-2022 sezonunda evinde Fenerbahçe'yi 3-2 yenmişti.

Bu arada Fenerbahçe'den 1 puan alan Gaziantep temsilcisi, bu sezon ilk kez bir karşılaşmayı gol atamadan tamamladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep FK, Fenerbahçe karşısında 9 maç sonra puan aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA