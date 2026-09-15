Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
Giriş Tarihi: 15.09.2026 16:43

Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda İstanbul Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

İHA
Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
  • ABONE OL

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve sprint çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda isabetli pas ve top kapma oyununa geçildi. Minyatür kalelerden kurulualanda yapılan maçın ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla kırmızı-siyahlı ekip idmanı tamamladı.

Yaklaşık olarak 1 buçuk saat süren çalışmalarda Cheikh Niasse ve Kevin Rodrigues takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA