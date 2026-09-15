Gençlerbirliği, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Metin Diyadin yönetimindeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve sprint çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra dar alanda isabetli pas ve top kapma oyununa geçildi. Minyatür kalelerden kurulualanda yapılan maçın ardından, yarı sahada oynanan çift kale maçla kırmızı-siyahlı ekip idmanı tamamladı.

Yaklaşık olarak 1 buçuk saat süren çalışmalarda Cheikh Niasse ve Kevin Rodrigues takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

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