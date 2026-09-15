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Giriş Tarihi: 16.09.2026 01:23

Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek!

Milli takım kariyerini noktaladığını açıklayan Lionel Messi, Arjantin'in gelecek ay Benin ile yapacağı hazırlık maçında son kez sahaya çıkacak.

AA
Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek!
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Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 6 Ekim'de başkent Buenos Aires'te oynanacak olan Benin maçının kadrosuna 39 yaşındaki Lionel Messi'yi de davet etti.

AFA'nın açıklamasında, 4 yıl önce Dünya Kupası'nı kazanan tüm kadronun Benin maçına davet edileceği belirtilerek, "Milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni ile yapılan görüşmenin ardından, dünyanın en iyi oyuncusu, milli takımımızın simgesi, kaptanımız Lionel Messi'yi, hak ettiği uğurlama için 6 Ekim'de davet etmeye karar verdiğimizi duyurmak isteriz." ifadeleri kullanıldı.

Arjantin formasıyla 207 maça çıkan ve 125 gol atan Messi, ağustos ayında milli takım kariyerini noktaladığını duyurmuştu.

Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, milli arada Burkina Faso, Benin ve Bolivya ile hazırlık maçı yapacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LİONEL MESSİ #DÜNYA KUPASI #ARJANTİN

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Lionel Messi, milli takıma Benin maçıyla veda edecek!
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