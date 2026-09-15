Mesut Özil, gençlere futbol akademisi müjdesi verdi!

AK Parti'nin saha programları çerçevesinde Sakarya'nın tarihi ilçesi Taraklı'ya gelen dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, öğle saatlerinde ilçe esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Tarihi caddelerde vatandaşların talep ve dertlerini dinleyen Özil, formalarını imzalatarak kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sporseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Esnaf ziyaretinin ardından Taraklıspor altyapı tesisine geçen Mesut Özil, minik sporcularla buluştu. Çocuklarla penaltı atışı yaparak gençlere unutulmaz anlar yaşatan Özil, programın sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ZİYARET OLUMLU GEÇTİ"

Taraklı ziyaretini ve siyasete giriş sürecini değerlendiren Mesut Özil, "Ziyaret çok olumlu geçti, esnafla görüştük. Dinledik, konuştuk, sohbet ettik. Çocuklarla da görüştük. Çok keyifliydi benim için. İnşallah ailemle de gelebilirim. Çok güzel bir yer. Tarihi çok özel bir yer. En kısa zamanda yeniden geleceğim. Cumhurbaşkanımız ile 2009 yılında tanışmıştık. Bugüne kadar gelen bir süreç var. Tabi MKYK üyesi olduğum içinde çok mutluyum, gurur verici bir şey benim için. Cumhurbaşkanımızın yolunda yürümek çok gurur veriyor bana. Siyasete katıldığım için mutluyum. Böylece gençlerle görüşebiliyorum, sohbet edebiliyorum farklı ilçeler ve şehirlerde" dedi.

"AKADEMİ KURMA HAYALİM VAR"

Gençlere yönelik akademi projesinden bahseden Özil, "Çocuklar hem imza istiyor, hem fotoğraf istiyor. Ümraniye'de şuan inşaat halinde, bir akademi kurma hayalim var, bir sene sonra bitecek. 11 ile 18 yaş arası, bir sistem getirerek gençlerin elinden tutup Avrupa'nın en büyük sahnelerinde kendilerini göstermeleri için çaba göstereceğiz. Hedefimiz tabi ki de gençlerin elinden tutup, saygılı sevgili ve ahlaklı şekilde sporu sevdirmek olacak. Elimden gelen mücadeleyi vereceğim" diye konuştu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör