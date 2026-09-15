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Giriş Tarihi: 15.09.2026 14:47

Süper Lig'de 7-16. hafta programları açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 7 ila 16. haftalar arası oynanacak müsabakaların programı duyuruldu.

İHA
Süper Lig’de 7-16. hafta programları açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 ila 16. haftalar arası oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu.

Süper Lig'de 7-16. hafta programı şöyle:

7. hafta
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa

10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00 Samsunspor - Trabzonspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe

11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor

12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe

8. hafta
16 Ekim Cuma
20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor

17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor

18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Kocaelispor - Göztepe
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK

19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş

9. hafta
23 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler

25 Ekim Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Çorum FK

26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe

10. hafta
30 Ekim Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray

31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
16.00 İstanbul Başakşehir - Samsunspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

11. hafta
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa

7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler

8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği

12. hafta
21 Kasım Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe

22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor

23 Kasım Pazartesi
20.00 İstanbul Başakşehir - Çorum FK

13. hafta
27 Kasım Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor

28 Kasım Cumartesi
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler

29 Kasım Pazar
13.30 Çorum FK - Kocaelispor
16.00 Eyüpspor - İstanbul Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

30 Kasım Pazartesi
19.00 Göztepe - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Galatasaray

14. hafta
4 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

5 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Corendon Alanyaspor
19.00 İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe

6 Aralık Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor
16.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
16.00 Beşiktaş - Samsunspor
19.00 Trabzonspor - Çorum FK

7 Aralık Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Göztepe

15. hafta
11 Aralık Cuma
20.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler

12 Aralık Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Kasımpaşa
16.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray

13 Aralık Pazar
13.30 Kocaelispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir
16.00 Göztepe - Konyaspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor

14 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

16. hafta
18 Aralık Cuma
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Göztepe
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

19 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Eyüpspor
16.00 İstanbul Başakşehir - Erzurumspor FK
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor

20 Aralık Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Çorum FK
16.00 Samsunspor - Gaziantep FK
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor

21 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Kocaelispor

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Süper Lig'de 7-16. hafta programları açıklandı
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