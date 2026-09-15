Süper Lig’de 7-16. hafta programları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de 7 ila 16. haftalar arası oynanacak maçların programını internet sitesinden duyurdu.
Süper Lig'de 7-16. hafta programı şöyle:
7. hafta
9 Ekim Cuma
20.00 Galatasaray - Kasımpaşa
10 Ekim Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Amed Sportif Faaliyetler
16.00 Corendon Alanyaspor - Erzurumspor FK
16.00 Samsunspor - Trabzonspor
19.00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
11 Ekim Pazar
13.30 Konyaspor - İstanbul Başakşehir
16.00 Gaziantep FK - Çorum FK
19.00 Beşiktaş - Kocaelispor
12 Ekim Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Göztepe
8. hafta
16 Ekim Cuma
20.00 Çorum FK - Çaykur Rizespor
17 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Konyaspor
16.00 Gençlerbirliği - Galatasaray
19.00 Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor
18 Ekim Pazar
13.30 Kasımpaşa - Samsunspor
16.00 Kocaelispor - Göztepe
19.00 İstanbul Başakşehir - Gaziantep FK
19 Ekim Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Beşiktaş
9. hafta
23 Ekim Cuma
20.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
24 Ekim Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - Erzurumspor FK
19.00 Samsunspor - Amed Sportif Faaliyetler
25 Ekim Pazar
16.00 Konyaspor - Gençlerbirliği
19.00 Göztepe - Çorum FK
26 Ekim Pazartesi
19.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
19.00 Beşiktaş - İstanbul Başakşehir
21.30 Galatasaray - Fenerbahçe
10. hafta
30 Ekim Cuma
20.00 Konyaspor - Galatasaray
31 Ekim Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Çorum FK
16.00 Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Göztepe
1 Kasım Pazar
13.30 Amed Sportif Faaliyetler - Eyüpspor
16.00 Trabzonspor - Gaziantep FK
16.00 İstanbul Başakşehir - Samsunspor
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
2 Kasım Pazartesi
20.00 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor
11. hafta
6 Kasım Cuma
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa
7 Kasım Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor
16.00 Samsunspor - Konyaspor
19.00 Göztepe - İstanbul Başakşehir
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler
8 Kasım Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK
16.00 Çorum FK - Fenerbahçe
18.30 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği
12. hafta
21 Kasım Cumartesi
13.30 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Çaykur Rizespor
16.00 Galatasaray - Samsunspor
19.00 Kocaelispor - Fenerbahçe
22 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Göztepe
16.00 Kasımpaşa - Corendon Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - Eyüpspor
23 Kasım Pazartesi
20.00 İstanbul Başakşehir - Çorum FK
13. hafta
27 Kasım Cuma
20.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa
20.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor
28 Kasım Cumartesi
16.00 Samsunspor - Gençlerbirliği
19.00 Gaziantep FK - Amed Sportif Faaliyetler
29 Kasım Pazar
13.30 Çorum FK - Kocaelispor
16.00 Eyüpspor - İstanbul Başakşehir
19.00 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
30 Kasım Pazartesi
19.00 Göztepe - Trabzonspor
21.00 Beşiktaş - Galatasaray
14. hafta
4 Aralık Cuma
20.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
5 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Gaziantep FK
16.00 Amed Sportif Faaliyetler - Corendon Alanyaspor
19.00 İstanbul Başakşehir - Fenerbahçe
6 Aralık Pazar
13.30 Erzurumspor FK - Kocaelispor
16.00 Gençlerbirliği - Eyüpspor
16.00 Beşiktaş - Samsunspor
19.00 Trabzonspor - Çorum FK
7 Aralık Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Göztepe
15. hafta
11 Aralık Cuma
20.00 Çorum FK - Amed Sportif Faaliyetler
12 Aralık Cumartesi
13.30 Erzurumspor FK - Kasımpaşa
16.00 Corendon Alanyaspor - Samsunspor
19.00 Eyüpspor - Galatasaray
13 Aralık Pazar
13.30 Kocaelispor - Gençlerbirliği
16.00 Çaykur Rizespor - İstanbul Başakşehir
16.00 Göztepe - Konyaspor
19.00 Fenerbahçe - Trabzonspor
14 Aralık Pazartesi
20.00 Gaziantep FK - Beşiktaş
16. hafta
18 Aralık Cuma
20.00 Amed Sportif Faaliyetler - Göztepe
20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe
19 Aralık Cumartesi
13.30 Konyaspor - Eyüpspor
16.00 İstanbul Başakşehir - Erzurumspor FK
19.00 Galatasaray - Corendon Alanyaspor
20 Aralık Pazar
13.30 Gençlerbirliği - Çorum FK
16.00 Samsunspor - Gaziantep FK
19.00 Beşiktaş - Çaykur Rizespor
21 Aralık Pazartesi
20.00 Trabzonspor - Kocaelispor