Trabzonspor - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı!

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Galatasaray'ı konuk edecek.

Müsabakanın biletleri de bugün saat 11.00 itibarıyla satışa çıktı. Atatürk alanında bulunan bilet satış gişesine bordo-mavili taraftarlar yoğun ilgi gösterirken; Almanya, Avusturya ve Hollanda'dan maç için Trabzon'a gelen gurbetçi taraftarlar da bilet alabilmek için sıraya girdi.

Taraftarlar, Galatasaray karşısında galibiyet beklediklerini belirterek, şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istediklerini söyledi.





Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör