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Giriş Tarihi: 16.09.2026 01:04

Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi Batagov sevinci!

Süper Lig’in 6. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından yeniden başlayan Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov topla çalışmalara başladı.

İHA
Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi Batagov sevinci!
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Trabzonspor, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 17.00'de gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından mobilizasyon ve pas çalışması gerçekleştirdi. Rondo çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda oynanan oyunla sona erdi.

ÇİFTE MÜJDE GELDİ

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Folcarelli ve Batagov'un yeniden topla çalışmalara başlaması teknik heyeti sevindirdi. İki oyuncunun Galatasaray karşılaşmasında forma giyip giyemeyeceği, önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmaların ardından netlik kazanacak. İki oyuncunun da milli arada tamamen takıma dönmesi bekleniyor

Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını saat 18.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Trabzonspor’da Galatasaray maçı öncesi Batagov sevinci!
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