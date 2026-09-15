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Giriş Tarihi: 15.09.2026 11:39

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları başlıyor!

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü Fransa'nın Olimpik Marsilya ekibini konuk edecek.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde ilk hafta maçları başlıyor!
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UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunun ilk haftası, yarın (16 Eylül çarşamba günü) oynanacak maçlarla başlayacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı futbol turnuvasında ilk maçlar, yarın ve 17 Eylül Perşembe günü oynayacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, ilk maçında 17 Eylül Perşembe günü sahasında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile karşı karşıya gelecek.

Ligde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Ararat (Ermenistan)-Sparta Prag (Çekya)

19.45 Omonia (Güney Kıbrıs Rum Kesimi)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Milan (İtalya)-Benfica (Portekiz)

22.00 Anderlecht (Belçika)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Hapoel Beer-Sheva (İsrail)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Celje (Slovenya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Jagiellonia (Polonya)

22.00 Sturm Graz (Avusturya)-Rennes (Fransa)

22.00 Sunderland (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)

17 Eylül Perşembe:

19.45 Levski Sofya (Bulgaristan)-RB Salzburg (Avusturya)

19.45 OFİ (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika)

22.00 Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz)

22.00 Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya)

22.00 Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BEŞİKTAŞ

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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları başlıyor!
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