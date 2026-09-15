Ziraat Türkiye Kupası’nda dev heyecan başlıyor! Kupa şöleni A Spor’da

Amatörden Süper Lig'e, doğudan batıya Türkiye'nin tüm kulüplerini kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon 1. Eleme Turu ile başlıyor…

Büyük heyecanın startı bugün iki karşılaşma ile verilecek. Saat 17.00'de 1923 AfyonkarahisarÜrgüp, 20.00'de Altay-Söke 1970 maçları oynanacak ve heyecan A Spor ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Kupada yarın oynanacak 16 karşılaşmanın 3'ü canlı yayınlanacak. Perşembe günü de 2 maçın heyecanı yine A Spor'da olacak. Rakiplerini yenen takımlar bir üst tura yükselecek.