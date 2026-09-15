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Giriş Tarihi: 15.09.2026 08:36

Ziraat Türkiye Kupası'nda dev heyecan başlıyor! Kupa şöleni A Spor'da

Turkuvaz Medya ekranlarında yayınlanan Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu heyecanı başlıyor. Oynanacak 20 karşılaşmanın 7’si canlı yayınla A Spor ekranlarında olacak...

Ziraat Türkiye Kupası’nda dev heyecan başlıyor! Kupa şöleni A Spor’da
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Amatörden Süper Lig'e, doğudan batıya Türkiye'nin tüm kulüplerini kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon 1. Eleme Turu ile başlıyor…

Büyük heyecanın startı bugün iki karşılaşma ile verilecek. Saat 17.00'de 1923 AfyonkarahisarÜrgüp, 20.00'de Altay-Söke 1970 maçları oynanacak ve heyecan A Spor ekranlarından futbolseverlere ulaşacak. Kupada yarın oynanacak 16 karşılaşmanın 3'ü canlı yayınlanacak. Perşembe günü de 2 maçın heyecanı yine A Spor'da olacak. Rakiplerini yenen takımlar bir üst tura yükselecek.

A SPOR'DAN CANLI YAYINLANACAK MAÇLAR

BUGÜN
17.00........ 1923 Afyonkarahisar-Ürgüp
20.00........ Altay-Söke 1970
YARIN
14.00........ Sinopspor-Arıt Kayadibispor
17.00........ Bucaspor 1928-Gaziemirspor
20.00........ Y.M.İdmanyurdu-Bucak Bld.Oğuzhan
PERŞEMBE
14.30........ Amasyaspor FK-Çankırıgücü
19.00...... Orduspor 1967-Torul Belediyespor

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #SÜPER LİG

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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev heyecan başlıyor! Kupa şöleni A Spor'da
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