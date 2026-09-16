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Giriş Tarihi: 16.09.2026

Afyon ve Söke turladı

Heyecan yine A Spor’da yaşandı. Ürgüpspor’u 2-1 yenen 1923 Afyonkarahisar ve Altay’ı 4-2 mağlup eden Söke 1970, ikinci eleme turuna yükselmeyi başardı

Afyon ve Söke turladı
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu, dün oynanan iki karşılaşmayla başladı. Günün ilk mücadelesinde 1923 Afyonkarahisar, Ürgüpspor'u 2-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın golleri Burak Özbakır ve Muhammed Can'dan gelirken Ürgüp'ün tek sayısını Alperen Soysal attı. Diğer karşılaşmada Söke 1970, deplasmanda Altay'ı 4-2 yendi. Aydın ekibinde Kağan Barış (2), Eren Çakır ve Cemil Devrim ağları sarstı. İzmir takımında Yunus Efe Sarıkaya ve Efe Pehlivan fileleri havalandırdı. Böylece Afyon ve Söke 2. tura yükseldi.

GÜNÜN PROGRAMI
14.00: Adana-Yeni Malatya, Bayburt-Borçka, Cizre Bld- Hakkari Zap, Dersim-Gelecek Siirt 56, Göle-Kars 36, Karaman FK-Kepez FAŞ, Kilis Birlikgücü-Kahta 02, Kırıkkale-Kırşehir, Osmaneli-Eskişehir Anadolu, Sinop-Arıt Kayadibi, Tokat Bld- Keşap, 15.00: Galata-Yalova, Uzunköprü-Bulvar, İnkılap-Beykoz Anadolu, 17.00: Buca-Gaziemir, 20.00: Mersin İY-Bucak Bld.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Afyon ve Söke turladı
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