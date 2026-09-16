Arda’dan müthiş frikik

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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İspanya La Liga'nın 6. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yi 3-2 mağlup etti. Milli futbolcumuz Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. 25. dakikada kullanılan frikikte topun başına gelen Arda,Önce direğe, sonra da kaleciye çarpan top ağlarla buluştu. Ancak bu, kaleci Matias Dituro'nun kendi kalesine attığı gol şeklinde kayıtlara geçti. Real Madrid'in diğer sayısı Mbappe'den geldi. Arda 68'de oyundan alınırken yerine Bellingham girdi. 71'de Osorio, 83'te de Nino Rodriguez'in golleriyle Elche 2-0'dan 2-2'yi buldu. 90+1'de Espi skoru belirledi.