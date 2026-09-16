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Giriş Tarihi: 17.09.2026 00:44

Barcelona, Racing Santander'e gol yağdırdı!

İspanya LaLiga'nın 6. haftasında Barcelona, sahasında Racing Santander'i 7-2'lik skorla mağlup etti ve 6'da 6 yaparak liderliğini sürdürdü.

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Barcelona, Racing Santander’e gol yağdırdı!
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LaLiga'nın 6. haftasında lider Barcelona ile Racing Santander karşı karşıya geldi. Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi, 7-2 gibi farklı bir skorla kazandı.

Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri; 8. ve 36. dakikalarda Joao Cancelo, 25. (P), 42. ve 67. (P) dakikalarda Raphinha, 79. dakikada Gabriel Jesus ve 89. dakikada ise Lamine Yamal kaydetti.

Racing'in golleri; 30. dakikada Maguette Gueye ve 65. dakikada Yassir Zabiri'den geldi.

Bu sonucun ardından Katalan ekibi 18 puanla liderliğini sürdürdü.

LaLiga'nın 7. haftasında Barcelona, Sevilla'ya konuk olacak. Racing ise Celta Vigo ile deplasmanda karşılaşacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#LAMİNE YAMAL #RAPHİNHA #BARCELONA #İSPANYA LALİGA

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Barcelona, Racing Santander'e gol yağdırdı!
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