Beşiktaş, Avrupa kupalarında 265. maçına çıkacak

İÇ SAHADAKİ 133. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, Olimpik Marsilya karşısında iç sahadaki 133. maçına çıkacak.

Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak 132 karşılaşmada boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, bu maçların 67'sinden galibiyet, 26'sından beraberlik ve 39'undan da mağlubiyetle ayrıldı.

Rakip fileleri 205 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 150 gol gördü.

MARSILYA İLE ÜÇÜNCÜ RANDEVU

Beşiktaş ile Olimpik Marsilya, tarihlerinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

İki ekip, ilk kez 2007-2008 sezonunda karşı karşıya geldi. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında iki kez karşılaşan tarafların randevularında Fransız ekibi sahasında 2-0, Beşiktaş ise "Dolmabahçe"de 2-1 galip geldi.

Takımlar, yarınki mücadeleyle 18 sezon sonra yeniden puan mücadelesi verecek.

FRANSIZ TAKIMLARIYLA 12. KEZ KARŞILAŞACAK

Beşiktaş, yarın oynanacak Olimpik Marsilya mücadelesiyle tarihinde 12. kez Fransız ekiplerine rakip olacak.

Fransa takımlarıyla Avrupa Kupa Galipleri Kupası, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken, kalesinde ise aynı sayıda gol gördü.

Beşiktaş, daha önce Olimpik Lyon ile 3; Monaco, Olimpik Marsilya, PSG ve Auxerre ile de 2'şer kez karşılaştı.

MARSILYA, TÜRK TAKIMLARIYLA 11. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAK

Olimpik Marsilya, daha önce Türk temsilcileriyle 10 kez karşı karşıya geldi.

Fransız ekibi, Türk takımlarıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde yaptığı maçlarda 3'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 4 de beraberlik aldı.

Avrupa'nın ve Fransa'nın köklü ekiplerinden Olimpik Marsilya, daha önce Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Konyaspor ve Eskişehirspor ile kozlarını paylaştı.