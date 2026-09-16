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Giriş Tarihi: 16.09.2026 12:51 Son Güncelleme: 16.09.2026 12:52

Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın (17 Eylül perşembe günü) oynayacağı Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarını tamamladı.

AA
Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçına hazır
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın oynayacağı Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, toplantının ardından başladı.

Isınma hareketlerinin ardından siyah-beyazlı oyuncular, pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik organizasyonlarla noktaladı.

Neşeli bir ortamda gerçekleştirilen çalışmayı, futbol direktörü Önder Özen saha kenarından takip etti.

Beşiktaş-Olimpik Marsilya müsabakası, yarın saat 22.00'de başlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#BJK NEVZAT DEMİR TESİSLERİ #OLİMPİK MARSİLYA

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Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçına hazır
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