Beşiktaş, Olimpik Marsilya maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın oynayacağı Olimpik Marsilya maçının hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenman, toplantının ardından başladı.
Isınma hareketlerinin ardından siyah-beyazlı oyuncular, pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik organizasyonlarla noktaladı.
Neşeli bir ortamda gerçekleştirilen çalışmayı, futbol direktörü Önder Özen saha kenarından takip etti.
Beşiktaş-Olimpik Marsilya müsabakası, yarın saat 22.00'de başlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı İtalyan hakem Andrea Colombo yönetecek.