Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre UEFA'ya gönderilen listede şu isimler yer alıyor:
Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo
Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı
Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy
İLK RAKİP MARSILYA
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.