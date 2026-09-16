Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 16.09.2026 17:38

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu duyuruldu.

AA
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kadrosunu açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre UEFA'ya gönderilen listede şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo

Orta Saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Dusan Vlahovic, Semih Kılıçsoy

İLK RAKİP MARSILYA

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Marsilya'yı konuk edecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ALEXANDER NÜBEL #UEFA AVRUPA LİGİ #DOĞAN ALEMDAR #KASSOUM OUATTARA #EMMANUEL AGBADOU #TAYLAN BULUT #RIDVAN YILMAZ #TİAGO DJALO #YASİN ÖZCAN #SALİH ÖZCAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA