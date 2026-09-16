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Giriş Tarihi: 16.09.2026 12:54

Bologna'da 4 maçlık Tedesco dönemi sona erdi

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında Serie A'da bu sezon ilk 4 maçta 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

AA
Bologna’da 4 maçlık Tedesco dönemi sona erdi
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Serie A ekiplerinden Bologna, İtalyan teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine ilk 4 maçın ardından son verildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımın teknik direktörü Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. Kulüp, sergilediği profesyonellik ve yetkinlikten dolayı kendisine içtenlikle teşekkür eder. Kendisine ve ekibine gelecekteki kariyerlerinde başarılar diler." ifadeleri kullanıldı.

Tedesco'nun yerinde İtalyan teknik adam Raffaele Palladino'nun göreve getirildiği bildirildi.

Geçen sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında Serie A'da bu sezon çıktığı ilk 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Bologna'da 4 maçlık Tedesco dönemi sona erdi
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