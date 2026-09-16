Dusan Vlahovic, Marsilya’yı iple çekiyor!

MARSILYA MAÇINI İPLE ÇEKİYOR

Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi ve camianın beklentisinin yüksek olduğu oyuncu, Marsilya maçını iple çekiyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Vlahovic'i ilk 11'e dahil ederek, Hyeon-gyu Oh'u kulübeye alacak. Süper Lig'de 4 golü bulunan yıldız futbolcu, Avrupa'da da siftah yapmak istiyor. Başarılı oyuncunun karşılaşma öncesinde antrenörlerle birlikte Marsilya analizlerinde rakiplerini incelediği aktarıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör