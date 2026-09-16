Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dusan Vlahovic, Marsilya'yı iple çekiyor!
Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:09

Dusan Vlahovic, Marsilya'yı iple çekiyor!

Derbide yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezası alan Dusan Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Marsilya maçını iple çektiği öğrenildi.

Ogün ŞAHİNOĞLU Futbol
Dusan Vlahovic, Marsilya’yı iple çekiyor!
  • ABONE OL

Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Dusan Vlahovic, Fenerbahçe derbisinde Skriniar ile yaşadığı tartışmanın ardından yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men cezasına çarptırılmıştı. Siyah-beyazlıların golcü oyuncusu, Erzurumspor müsabakasında bu nedenle forma giyemedi. 26 yaşındaki futbolcunun yaşadıklarıyla birlikte ekstra hırslı olduğu kaydedildi.

MARSILYA MAÇINI İPLE ÇEKİYOR

Taraftarların kendisine gösterdiği sevgi ve camianın beklentisinin yüksek olduğu oyuncu, Marsilya maçını iple çekiyor. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Vlahovic'i ilk 11'e dahil ederek, Hyeon-gyu Oh'u kulübeye alacak. Süper Lig'de 4 golü bulunan yıldız futbolcu, Avrupa'da da siftah yapmak istiyor. Başarılı oyuncunun karşılaşma öncesinde antrenörlerle birlikte Marsilya analizlerinde rakiplerini incelediği aktarıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #VİNCENZO İTALİANO #DUSAN VLAHOVİC

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dusan Vlahovic, Marsilya'yı iple çekiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA