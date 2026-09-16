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Giriş Tarihi: 16.09.2026 14:29

Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması! Eyüpspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe’den Marco Asensio açıklaması! Eyüpspor maçında oynayacak mı?
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Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yayınlandı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlık yaşayan futbolcumuz Marco Asensio'nun tedavisi, sağlık ekibimiz tarafından planlanan program doğrultusunda titizlikle yürütülmüştür. Oyuncumuz, tedavisi devam ederken maç kadrosuna dönebilecek fiziksel seviyeye ulaşmak için bireysel antrenmanlarını sürdürmüştür.

Bugün yapılan tetkikler ve sağlık değerlendirmeleri sonucunda, maç kadrosunda yer almasına engel bir durum bulunmadığı tespit edilmiştir. Marco Asensio, 17 ve 18 Eylül'de antrenmanların bir bölümüne takımla katılarak, bireysel çalışmalarını sürdürecektir. 19 Eylül'de takım antrenmanlarına tam katılım sağlayacak olan futbolcumuz, 20 Eylül 2026 tarihinde Eyüpspor ile oynayacağımız karşılaşmanın kadrosunda yer alacaktır. Taraftarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#EYÜPSPOR #KONYASPOR #MARCO ASENSİO #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe'den Marco Asensio açıklaması! Eyüpspor maçında oynayacak mı?
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