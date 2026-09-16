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Giriş Tarihi: 16.09.2026

Hakan milli maçları kaçırabilir

Hakan milli maçları kaçırabilir
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Hakan Çalhanoğlu'dan milli takıma kötü haber geldi. Sakatlığı nedeniyle son Udinese maçında forma giyemeyen İnter'in tecrübeli orta sahasının detaylı test sonuçları belli oldu. Yapılan tetkikler sonucunda oyuncunun, sağ uyluk adduktor kasında zorlanma yaşadığı saptandı. 32 yaşındaki futbolcunun sahalara ne zaman döneceği netlik kazanmazken A Milli Takım'ın önümüzdeki günlerde yapacağı maçları kaçırma riski bulunuyor. Bizim Çocuklar, Uluslar Ligi'nde 25 Eylül'de Fransa, 28 Eylül'de İtalya, 2 Ekim'de Belçika ve 5 Ekim'de yeniden İtalya ile karşılaşacak.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#HAKAN ÇALHANOĞLU #A MİLLİ TAKIM

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Hakan milli maçları kaçırabilir
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