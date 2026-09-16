İsmet Taşdemir’den net mesaj: "Hatalı benim!"

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligde 7 haftayı geride bıraktıklarını belirterek sözlerine başlayan Taşdemir, "İyi bir sezon başlangıcı ve devamı gözükmüyor şu anda. Bir hafta önce ilk galibiyetimizi aldık deplasmanda. İç sahada galibiyet alamadık. Taraftarlarımızı üzdük, bizler üzüldük, bu bir gerçek. Ama son hafta özellikle çok fazla değinmek istemesem de mecburen değiniyoruz. Çok iç açıcı, çok üstün bir performans sergileyemedik ama çok iyi oynadığımız dönemlerde de maalesef hakem hatalarıyla kazanabileceğimiz bir maçı kazanamadık. Ama bu hakem hataları gerçekten çok önemliydi. 4 tane çok ciddi maçın skorunu etkileyecek, bizim lehimize olumsuz karar verdi. Bir tane de Muğlaspor için olumsuz bir karar verdi. Maçı daha sonra tekrar seyredip analizini yaptığımızda da evet bizim 4 pozisyonumuzun da gerçekten golümüzün gol olduğu, iki penaltımızın verilmediği, yediğimiz golün de başlangıcının faul olduğunu hepimiz çok net gördük. Bütün Türkiye gördü bence. Hakemin çok doğru bir maç yönetmediğini, bununla beraber de VAR'ın da orada olup olmadığını ben kendi adıma şüpheli buluyorum. Bence VAR maçı seyretmedi. VAR kayıtlarını isteyebilirsek bizim için de önemli olan kafa karışıklığı gider. Ama bu bence ülkemizdeki hakem hatalarının ne ilki olacak ne de sonu olacak. Bu maça baktığında bizim daha çok hakkımız yenildi" dedi.



"ÇOK SAYIDA SAKATIMIZ VAR"

Muğlaspor maçında mücadele güçlerinin iyi olmadığının altını çizen Taşdemir, "Başarılı olamadığımız çok nokta var özellikle son maçta. Top rakipteyken iyi oynayamadık, mücadele gücümüz iyi değildi. Biz bunları sorguluyoruz. Hakem hatalarına takılı kalıp da, 'Biz hakem yüzünden maç kaybettik' demiyoruz. Sonuçta bir tane maç kaldı, sonrasında da 3 haftalık bir milli ara var. Şu maçı geçtikten sonra tüm detaylarıyla yönetimimizle otururuz, her şeyi konuşuruz; nedir, ne değildir, nerede yanlış yaptık, nerede doğru yaptık. Onların istişaresini bundan sonra yaparız. Bu maçımıza da çok eksikle gidiyoruz. Zaten Süleyman'la Kamil'in sakatlıkları milli aranın sonrasını bulacaktı. Buna bugün itibarıyla Uğur Çiftçi ve Rey Manajda eklendi. Uğur zaten 2 haftadır idare ediyordu ama artık idare edecek bir noktası kalmadı. Rey'in de daha önce hiç olmayan bir yerinde ufak bir sakatlık oluştu. Dolayısıyla bu hafta o da olmayacak. Musa Muhammed de olmayacak bizimle. Kaleci Arda'nın da bir sakatlığı var, Arda'da olmama ihtimali yüksek. Diğer oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



"LİGDE 3 HAFTA ARA OLMASINI DOĞRU BULMUYORUM"

Bir gazetecinin, "Bu kadar çok sakat verilmesini neye bağlıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna Taşdemir, "Daha önceki sakatlıklarımız tamamıyla darbeydi. Kamil'le, özellikle Süleyman'ın tamamıyla darbeden dolayı oluşan kırıklardı. Bu yaşadığımız sakatlıklarda, sonradan oluşanlarda özellikle tabii takımın geç toparlanması, çok fazla kamp değil, sadece bir kamp görmemiz, oradaki oluşan yeterli gücün verilememesi ve onunla beraber de aynı oyuncuların ısrarla çok üst üste oynaması, alternatiflerinin olmaması. Dolayısıyla aynı oyuncu grubuyla biraz fazla oynamamız da etkilemiş olabilir. Ama geldiğimiz noktada bu hafta da bu durumdayız. Üzüntüden sevindirici olan taraf da işte 3 haftalık bir milli ara var. 3 hafta nasıl bir milli ara, onu da anlamış değilim. Lig başladıktan 8. haftayı da oynadıktan sonra devre arası gibi 3 hafta ara olmasını kendi adıma doğru bulmuyorum. Ama bazı takımlara da ilaç gibi geliyor, belki de bize ilaç gibi gelecek" yanıtını verdi.



"HATALI ARANACAKSA HATALI OLAN BENİM"

Taşdemir, "Kendi takımınızın hak ettiği yerin neresi olduğunu öngörüyorsunuz?" şeklindeki soruya şöyle konuştu:

"Bizim şu anda en az 12-13 puanımız olması gerekiyordu. Bu da şu anda play-off potasının içinde olmamız demekti. Burada kendi bireysel hatalarımızdan kaybettiğimiz maçlar var. Dolayısıyla bunu yaşayabilirdik, yaşamadık. Sebepleri çok olabilir, sebepleri olmaya da bilirdi. Bu sadece benim hatam da olabilir. Bildiğim tek şey var; 2 aydır buradayım, 2 aydır sadece sahada, analiz odasında çalıştığımız, oyuncularımıza doğruyu hem sahada hem de orada göstermeye çalışıyoruz. Sadece onu biliyorum ama bir yerlerde ya ben eksik yapıyorum ya da oyuncu grubum yanlış anlıyor. Takımın başında ben olduğum için de tekrar söylüyorum; burada da bir hata aranacaksa hatalı benim, düzeltmenin yollarını arıyorum. Düzeltmenin yolları buradan geçiyor; sahadan geçiyor, daha çok çalışmaktan geçiyor. Daha çok çalışacağız. Bu oyuncu grubumuz evet çok bu ligde vura vura şampiyon olacak bir oyuncu grubu değil belki ama bunların hepsi bir sinerjiyle, bir enerjiyle, bir coşkuyla gelir. Hiç ummadığınız takımlar hiç ummadığınız noktalara geliyorlar. Sonuçta iyi bir oyuncu grubumuz var. Benim gerçekten çok inandığım, güvendiğim bir oyuncu grubumuz var."



ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü. Koşu ile başlayan antrenman, ısınma çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör