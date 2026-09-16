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Giriş Tarihi: 16.09.2026 18:00

Konyaspor Başkanı Atiker: Güncel borç 2.7 milyar TL

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, "Yönetime geldikten sonra bütün dosyalar, SGK, vergi, cari borçlar tamamını ödedik, yapılandırdık ve bugün itibarıyla baktığımız zaman Konyaspor'umuzun net borcu her şey dahil olmak üzere 2.7 milyar TL’dir" dedi.

DHA
Konyaspor Başkanı Atiker: Güncel borç 2.7 milyar TL
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Konyaspor'un mali yapısını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen Yeşil Beyaz Sanayi Sitesi Projesi, düzenlenen programla basın mensuplarına tanıtıldı.

Konyaspor Başkanı Ömer Atiker, kulübün yalnızca sportif başarılarla değil, ekonomik anlamda da güçlü bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade etti.

GÜNCEL BORÇ AÇIKLANDI

Atiker, bununla birlikte Konyaspor'un güncel borcunu da açıkladı. Atiker, "Göreve geldiğimiz gün kağıt üzerinde 1.5 milyar TL diye ifade edilen bir borçla teslim aldık. Yapılanmalar, faizler ve kur farkları bu kağıt üzerinde yoktu. Bunları dahil ettiğimizde 2 milyar TL'lik bir borçla teslim aldık. Yönetime geldikten sonra ise tüm yapılandırmaları, vergileri ödedik. Şu an kulübün güncel olarak borcu her şey içinde olmak üzere 2.7 Milyar TL'dir" dedi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#KONYASPOR

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Konyaspor Başkanı Atiker: Güncel borç 2.7 milyar TL
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