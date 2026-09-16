Lucas Torreia, Uruguay Milli Takımı’nda!

Uruguay Milli Futbol Takımı'nın 26 kişilik takım kadrosu açıklandı. Teknik direktör Diego Forlan belirlenen listede Galatasaray'dan Lucas Torreira'ya da yer aldı.
Uruguay; 24 Eylül'de Japonya, 28 Eylül'de Güney Kore ve 6 Ekim'de Hindistan ile hazırlık maçı oynayacak.
Uruguay'ın kadrosu şöyle;
Santiago Mele, Christopher Fiermarin, Thiago Cardozo, Guillermo Varela, Martin Mendez, Santiago Mourino, Sebastian Caceres, Ronald Araujo, Jose Maria Gimenez, Juan Rodriguez, Mathias Olivera, Juan Manuel Sanabria, Joaquin Piquerez, Rodrigo Bentancur, Facundo Bernal, Lucas Torreira, Federico Valverde, Rodrigo Zalazar, Brian Rodriguez, Facundo Pellistri, Maximiliano Araujo, Giorgian De Arrascaeta, Martin Satriano, Federico Vinas, Rodrigo Aguirre, Darwin Nunez.
Torreira'nun milli takımda forma giydiği son maç ise Eylül 2022'deki İran karşılaşmasıydı. Torreira, Marcelo Bielsa'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmemişti.
🇺🇾 Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na çağırıldı. pic.twitter.com/NGyYv7somj— Sabah Spor (@sabahspor) September 16, 2026