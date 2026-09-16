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Giriş Tarihi: 16.09.2026 16:29 Son Güncelleme: 16.09.2026 16:30

Osmanelispor son dakika yediği golle Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Osmanelispor, kendi evinde oynadığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu maçında son dakikada yediği golle elendi.

İHA
Osmanelispor son dakika yediği golle Ziraat Türkiye Kupası’na veda etti
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Osmanelispor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda saat 14.00'da Osmaneli İlçe Stadı'nda Eskişehir Anadolu S.F.'yı konuk etti.

Taraftar desteğini arkasına alan Osmanelispor maça atak bir futbolla başladı. Karşılıklı bulunan ataklar sonuçsuz kalınca ilk yarı 0-0'lık skorla tamamlandı. Maçın ikinci yarısı da orta sahada ikili mücadeleyle geçerken, 86'ncı dakikasında konuk Eskişehir Anadolu S.F. gelişen bir atakta ceza sahası dışından Yunus Emre Özdemir şutu gol ile sonuçlanırken 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra Osmanelispor beraberlik için ataklar yapsa da bu ataklar sonuçsuz kaldı. Maçı 1-0 kazanan Eskişehir Anadolu S.F. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2'nci eleme turuna geçerken, Osmanelispor ilk maçta kupaya veda etti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Osmanelispor son dakika yediği golle Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti
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