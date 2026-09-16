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Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:13

Romelu Lukaku'dan çarpıcı istatistik!

Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız Romelu Lukaku bu sezon henüz golle tanışamazken, ortaya dikkat çeken bir istatistik çıktı.

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Romelu Lukaku’dan çarpıcı istatistik!
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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku, henüz beklenen seviyeye ulaşamadı. Sezon başında taraftarın büyük gol beklentisiyle kadroya katılan Belçikalı yıldız, sarı-lacivertli forma altında geride kalan bölümde istediği performansı ortaya koyamadı.

Lukaku, bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı. Toplam 170 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, son olarak Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başladı.

Ancak tecrübeli yıldızın istatistikleri dikkat çekiyor. Lukaku, forma giydiği 7 maçta da kaleyi bulan bir şut çekemedi. Gol yollarında etkili olması beklenen yıldız futbolcunun henüz isabetli şut üretememesi, performansına yönelik eleştirilerin de giderek artmasına neden oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GAZİANTEP FK #FENERBAHÇE #ROMELU LUKAKU

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Romelu Lukaku'dan çarpıcı istatistik!
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