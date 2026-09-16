Romelu Lukaku’dan çarpıcı istatistik!

Lukaku, bu sezon 7 karşılaşmada görev aldı. Toplam 170 dakika sahada kalan tecrübeli forvet, son olarak Gaziantep FK müsabakasına ilk 11'de başladı.

Ancak tecrübeli yıldızın istatistikleri dikkat çekiyor. Lukaku, forma giydiği 7 maçta da kaleyi bulan bir şut çekemedi. Gol yollarında etkili olması beklenen yıldız futbolcunun henüz isabetli şut üretememesi, performansına yönelik eleştirilerin de giderek artmasına neden oldu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör