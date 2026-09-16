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Giriş Tarihi: 16.09.2026 13:40

Samsunspor, oyuncu satışından 30 milyon euroya yakın gelir elde etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon sattığı 4 oyuncudan 30 milyon euroya yakın gelir elde etti.

İHA
Samsunspor, oyuncu satışından 30 milyon euroya yakın gelir elde etti
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Süper Lig temsilcilerinden Samsunspor, bu sezon sattığı oyuncularla ön plana çıktı.

Kırmızı-beyazlılar Marius Mouandilmadji, Ali Diabate, Rick van Drongelen ve Carlo Holse'nin satışından yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım'ın İHA'ya özel olarak paylaştığı bilgiye göre, bu 4 futbolcudan yaklaşık 30 milyon euro kazanç sağladıklarını söyledi. Samsunspor'un bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Mouandimadji, 9,5 milyon euroya Olympiakos'a, 100 bin euro bedelle alınan Ali Diabate 8 milyon euroya Al Qadsiah'a, 200 bin euroya alınan Rick van Drongelen 6,5 milyon euroya Panathinaikos'a ve 2,5 milyon euroya transfer edilen Carlo Holse de 5,2 milyon euroya St. Louis'e satışı gerçekleşti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Samsunspor, oyuncu satışından 30 milyon euroya yakın gelir elde etti
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