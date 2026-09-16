Timothy Weah: Vlahovic futbol seviyesi çok yüksek bir oyuncu

Olympique Marsilya, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında yarın saat 22.00'de deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. 26 yaşındaki futbolcu Timothy Weah, mücadele öncesi stadyumda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Timothy Weah, "Marsilya taraftarıyla Beşiktaş taraftarının yakın olduğunu düşünüyorum. Ortalama olarak gerçekten Velodrome da aslında aynı atmosfere sahip. İki takımın da güzel taraftarları var. Ben iyi bir maç olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEYEBİLİRİM"

Geçtiğimiz hafta Ligue 1'de deplasmanda 1-0 kaybettikleri müsabakadan dolayı çok üzgün olduklarını belirten Weah, "Gerçekten çok zordu. Orada maçı kazanamadık. Rennes mücadelesinde kazanmayı çok fazlasıyla istiyorduk. Ama buna artık geçmiş gözüyle bakıyoruz ve Avrupa Ligi'ne yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa olarak düşünüyoruz. Şimdi yeni bir turnuvada birinci maçımızı oynayacağız. Biz çalıştık, hep beraber hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Oyuncu grubu olarak da hazırız. Hep beraber zordu, kolay değildi. Ama bu maçı artık geçmişte bıraktık. Önümüze bakacağız, ayağa kalkacağız. Biz bir aileyiz, yeniden başaracağız" şeklinde konuştu.

"GÜNEŞ YENİDEN DOĞACAK"

Başarılı futbolcu, takım olarak zor bir dönemden geçtiklerini dile getirerek, taraftarlara seslendi. Weah, "Her zaman zor dönemler olabilir. Zor bir dönemden de geçiyoruz takım olarak. Ama şunu söyleyebilirim ki yüzde 100'ümüzü veriyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Onlara şunu söyleyebilirim; gerçekten Marsilya taraftarını çok seviyorum ve anlıyorum da bu kötü durumu. Onların hissettiklerini hissedebiliyorum. Bugün zor ama yarın başka bir gün. Güneş yeniden doğacak. O gün de biz bunu kutlayacağız" cümlelerine yer verdi.

"İYİ BİR TAKIMA KARŞI OYNAYACAĞIZ"

Beşiktaş'ın çok iyi bir takım olduğundan bahseden Timothy Weah, maça dair beklentisini ise şu sözlerle anlattı:

"Yüksek seviyede bir maç bekliyorum. Gerçekten iyi bir takıma karşı oynayacağız. Zaten eskiden tanıdığım, muhabbetim olduğu oyuncular da var; Miretti, Vlahovic, Murillo gibi. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyoruz ama biz de burada konsantre olmaya çalışacağız. Başımızı kaldırmamaya çalışacağız tabii ki de. Oyunumuza odaklanacağız ve elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız."



VLAHOVIC SÖZLERİ

Juventus'tan eski takım arkadaşı olan Beşiktaş'ın golcüsü Dusan Vlahovic ile arasının çok iyi olduğunu da aktaran 26 yaşındaki oyuncu, "Çok yakından tanıyorum kendisini. Dusan Vlahovic'le aram gerçekten çok iyi. İtalya'da evlerimizin de çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Hatta yan yanaydık. Futbol seviyesi gerçekten çok yüksek bir oyuncu. Kale önünde bitiriciliği inanılmaz derecede. Çok iyi bir forvet olduğunu söyleyebilirim. Onunla karşı karşıya geleceğiz şimdi. Burada da ben de kendi işimi yapacağım. En iyi şekilde kendisini savunmaya çalışacağım.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör