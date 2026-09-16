Trabzonspor’un Thomas Reis için ödeyeceği bedel ortaya çıktı!

GÜVENDİĞİ İKİ İSMİ DE GETİRDİ

Reis, Ludogorets'te beraber çalıştığı, güvendiği iki ismi de yanında getirdi. 66 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Ton Lokhoff ve 39 yaşındaki Avusturyalı yardımcı antrenör Danijel Zenkovic, Reis'in ekibinde görev yapacak.

Öte yandan Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Ergin Keleş ve Osman Kul da Thomas Reis'in oluşturduğu bu yeni teknik ekiple birlikte çalışmaya devam edecek

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör