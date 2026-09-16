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Giriş Tarihi: 16.09.2026 09:05

Trabzonspor'un Thomas Reis için ödeyeceği bedel ortaya çıktı!

Trabzonspor, Ludogorest'i çalıştıran Alman teknik direktör Thomas Reis'i göreve getirdi. Bordo-mavililerin, deneyimli hoca için ödeyeceği tazminat belli oldu.

YUNUS EMRE SEL Futbol
Trabzonspor’un Thomas Reis için ödeyeceği bedel ortaya çıktı!
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Türkiye'de Samsunspor ile başarılı bir dönem geçiren tecrübeli çalıştırıcı, ardından Bulgaristan ekibi Ludogorets'in başına geçti.

12 Temmuz 2026 tarihinde Ludogorets ile sözleşme imzalayan Reis için Bulgar kulübüne de bir serbest kalma bedeli (Bulgar basınına göre 1 milyon Euro) ödeyecek.

GÜVENDİĞİ İKİ İSMİ DE GETİRDİ

Reis, Ludogorets'te beraber çalıştığı, güvendiği iki ismi de yanında getirdi. 66 yaşındaki Hollandalı yardımcı antrenör Ton Lokhoff ve 39 yaşındaki Avusturyalı yardımcı antrenör Danijel Zenkovic, Reis'in ekibinde görev yapacak.

Öte yandan Hüseyin Çimşir, Metin Aktaş, Ergin Keleş ve Osman Kul da Thomas Reis'in oluşturduğu bu yeni teknik ekiple birlikte çalışmaya devam edecek

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SAMSUNSPOR #HÜSEYİN ÇİMŞİR #TRABZONSPOR #THOMAS REİS

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Trabzonspor'un Thomas Reis için ödeyeceği bedel ortaya çıktı!
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