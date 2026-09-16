UEFA Uluslar Ligi formatı nedir?

UEFA Uluslar Ligi'nde dev heyecan ATV ve A Spor ekranlarında yaşanacak. Dev turnuvanın formatını sizler için derledik...

UEFA Uluslar Ligi Nedir? Formatı ve Lig Sistemi Nasıl İşliyor?

UEFA Uluslar Ligi, Avrupa millî futbol takımlarının mücadele ettiği ve UEFA tarafından düzenlenen uluslararası bir organizasyondur. İlk kez 2018 yılında oynanan turnuvanın temel amacı, millî takım düzeyindeki karşılaşmaları daha rekabetçi hale getirmek ve hazırlık maçlarının sayısını azaltmaktır.

UEFA Uluslar Ligi formatı nasıl?

Turnuvada Avrupa ülkeleri, takımların seviyelerine göre A, B, C ve D Ligleri olmak üzere dört farklı kategoriye ayrılır.

A Ligi en üst seviye olarak kabul edilirken, takımlar performanslarına bağlı olarak sezonlar arasında lig değiştirebilir. B ve C Liglerinde gruplar halinde mücadele edilirken, D Ligi'nde daha az sayıda takım bulunur.

Yükselme ve düşme sistemi nasıl?

Uluslar Ligi'nin en önemli özelliklerinden biri, takımların yalnızca grup sıralaması için değil, aynı zamanda üst lige çıkmak veya alt lige düşmemek için mücadele etmesidir.

A Ligi: Grup aşamasında başarılı olan takımlar final aşamasına ilerleme mücadelesi verir.

B Ligi: Grup liderleri bir üst lige yükselme hakkı elde eder.

C Ligi: Grup liderleri üst lige yükselirken, son sıradaki takımlar için düşme sistemi uygulanır.

D Ligi: Grup birincileri bir üst lige çıkabilir.

Grup aşamasındaki sıralamalara göre bazı takımlar doğrudan yükselirken veya düşerken, bazı eşleşmelerde play-off sistemi de devreye girebilir.

UEFA Uluslar Ligi'nde şampiyon nasıl belirleniyor?

A Ligi'ndeki başarılı takımlar turnuvanın final aşamasında şampiyonluk için mücadele eder. Çeyrek final, yarı final ve final karşılaşmalarının ardından finali kazanan takım UEFA Uluslar Ligi şampiyonu olur.

Uluslar Ligi Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nı etkiliyor mu?

UEFA Uluslar Ligi, bazı turnuvalarda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası elemeleri açısından da önem taşıyabiliyor. Organizasyondaki performans, belirli durumlarda play-off aşamasına katılım için ek bir yol sağlayabiliyor.

Bununla birlikte Uluslar Ligi'nin temel amacı, Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası elemelerinin yerine geçmek değil; millî takımlara daha düzenli ve rekabetçi maçlar oynama imkânı sunmak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör