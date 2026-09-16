Ziraat Türkiye Kupası: Sinop’ta turlayan Arıt Kayadibi oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Sinopspor ile Arıt Kayadibi SK kozlarını paylaştı.
A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmada gülen taraf Kayadibi SK oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Hüseyin Yeşilsu ve 82. dakikada Yusuf Oyit'ten geldi.
Sinopspor: Nazim Özgür, Miraç Doğukan, Yasin, Ferhat, Bahtiyar, Eren, Yasin, Mehmet Ali, Ahmet, Kerem, Mehmet Batuhan.
Teknik direktör: Sadettin Demirtaş
Arıt Kayadibi SK: Amaç Ulaş, Ömer, Tolga Tuna, Mert, Olcan, Umut, Berkay, Anıl, Hüseyin, Alperen, Mustafa.
Teknik direktör: Metin Nezor
Goller: 1' Hüseyin Yeşilsu, 82' Yusuf Oyit
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK
GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK