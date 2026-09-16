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Giriş Tarihi: 16.09.2026 15:59 Son Güncelleme: 16.09.2026 16:07

Ziraat Türkiye Kupası: Sinop'ta turlayan Arıt Kayadibi oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Sinopspor ile Arıt Kayadibi SK karşı karşıya geldi. Konuk ekip müsabakayı 2-0 kazanarak adını üst tura yazdırmayı başardı.

Ziraat Türkiye Kupası: Sinop’ta turlayan Arıt Kayadibi oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Sinopspor ile Arıt Kayadibi SK kozlarını paylaştı.

A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan karşılaşmada gülen taraf Kayadibi SK oldu.

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller, 1. dakikada Hüseyin Yeşilsu ve 82. dakikada Yusuf Oyit'ten geldi.

Sinopspor: Nazim Özgür, Miraç Doğukan, Yasin, Ferhat, Bahtiyar, Eren, Yasin, Mehmet Ali, Ahmet, Kerem, Mehmet Batuhan.

Teknik direktör: Sadettin Demirtaş

Arıt Kayadibi SK: Amaç Ulaş, Ömer, Tolga Tuna, Mert, Olcan, Umut, Berkay, Anıl, Hüseyin, Alperen, Mustafa.

Teknik direktör: Metin Nezor

Goller: 1' Hüseyin Yeşilsu, 82' Yusuf Oyit

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

GOL | Sinopspor 0-1 Arıt Kayadibi SK

GOL | Sinopspor 0-2 Arıt Kayadibi SK

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör

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Ziraat Türkiye Kupası: Sinop'ta turlayan Arıt Kayadibi oldu!
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