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Giriş Tarihi: 16.09.2026 22:31

Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 15 müsabakayla devam edildi.

AA
Ziraat Türkiye Kupası’nda günün sonuçları!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turunda bugün 15 maç oynandı.

Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Karaman FK-Kepezspor: 2-3

Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor: 0-1

Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir: 0-3

Tokat Belediyespor-Keşapspor: 3-0

Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)

Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02: 0-2

Dersimspor-Gelecek Siirt 56: 0-3

Gölespor-Kars 36: 0-5

Bayburtspor-Borçkaspor: 3-0

Sinopspor-Arıt Kayadibispor: 0-3

Galataspor-Yalova 77: 2-1

İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor: 1-3

Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-5

Bucaspor 1928-Gaziemirspor: 0-4

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 5-1

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI #ADANASPOR #YENİ MALATYASPOR

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Ziraat Türkiye Kupası'nda günün sonuçları!
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