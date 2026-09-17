Abena’dan Fenerbahçe maçı itirafı

Abena, kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde gazetecilere, geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında alınan bir puanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Fenerbahçe karşısındaki oyununun iyi olduğunu anlatan 31 yaşındaki Surinamlı stoper, takım olarak gösterdikleri performans sayesinde puanlar topladıklarını vurguladı.

Futbolun kolektif bir oyun olduğunu anlatan Abena, "Performans olarak gerçekten çok iyi durumdayım ama takım olmadan bunları başarmak çok mümkün değil. Bu performansı ben takım arkadaşlarıma, yanımda-önümde oynayan arkadaşlarıma borçluyum. Çünkü beraber ve grup halinde oynuyorsunuz. O yüzden sadece ben değil arkadaşlarımın performansları da gerçekten çok iyi. Özellikle bireysel seviyemiz de çok arttı. Kalitemiz de arttı. Takım arkadaşlarımın adına çok mutluyum." dedi.

Abena, "Ligde korkulan bir savunmacı haline geldin, neler söylersin?" şeklindeki bir soruya da şöyle yanıt verdi:

"Gösterdiğimiz performans uzun zamandır olan bir performans. Sadece büyük takımlara karşı oynadığınız zaman, büyük oyunculara karşı gözler biraz daha üzerinizde oluyor. Biraz daha fazla dikkati çekiyorsunuz. O yüzden performansım hakkında gerçekten çok memnun ve mutluyum. Geçen hafta oynadığımız Fenerbahçe maçında savunmaya çalıştığım Lukaku ile daha önce genç takımlardayken de oynamıştık. Tekrar karşılaşmak benim için gerçekten güzeldi. Bizim bu ortamı korumamız lazım. İyi bir ortamımız var. Bizim için sadece bu başlangıç. Çünkü lig uzun bir maraton."

"KOCAELİSPOR MAÇI BİZİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ"

Ligin 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor ile oynayacakları maça da değinen Abena, şunları kaydetti:

"Kocaelispor iyi bir takım. İyi bir ambiyansları ve taraftarları var. Geçen yıl zaten orada oynamıştık ve kaybetmiştik. Bizim de geliştirmemiz gereken taraflarımız var. Maça fazla zamanımız yok ama kısa zaman içerisinde odaklanmamız lazım. Takımımızın adapte olabileceğini düşünüyorum. Bunu başarabilecek güce de sahibiz. Fenerbahçe maçı bizim için önemliydi ama Kocaelispor maçı bizim için daha önemli. Çünkü aramızda bir puan fark var. Rakibimiz atletik ve iyi bir takım. Biz de iyi oyunculardan kurulu bir takımız."

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör